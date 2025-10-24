Teenager kracht mit Leichtkraftrad gegen Unimog: Rettungshubschrauber rückt an

Wermelskirchen - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Unimog und einem Leichtkraftrad in Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) ist ein 16-Jähriger am Donnerstag schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Teenager in eine Klinik.

Der 16-Jährige krachte mit seinem Leichtkraftrad gegen den massiven Geländewagen und zog sich schwere Verletzungen zu. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Polizeisprecher am Freitag schilderte, waren der 20-jährige Unimog-Fahrer und der 16-jährige Zweiradfahrer am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hintereinander auf der L101 unterwegs, als der 20-Jährige mit seinem Geländefahrzeug nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen wollte.

Aus noch unklarer Ursache kam der 16-Jährige hinter ihm zeitgleich ins Straucheln, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen den Unimog, wobei er sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zuzog.

"Um ihn dennoch möglichst schonend und schnell zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus zu befördern, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Zweiradfahrer mitnahm", schilderte der Polizeisprecher.

"Die beiden Fahrzeuge der Marken Mercedes und Kawasaki wurden selbstständig durch Angehörige der Verunfallten abgeschleppt", hieß es. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten vorläufig auf einen unteren vierstelligen Betrag.