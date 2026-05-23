Tödlicher Unfall im Kreisverkehr: Senior kracht mit Auto in Lkw
36 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Stefanie Pfleger
Rheinbach (Nordrhein-Westfalen) - Nach einem Unfall in einem Kreisverkehr in Rheinbach westlich von Bonn ist ein 75-jähriger Autofahrer gestorben.
Er war mit seinem Wagen gegen einen wartenden Lastwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei er im Krankenhaus gestorben.
Nach ersten Ermittlungen war der Autofahrer am Vormittag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Lkw geprallt, der in den Kreisverkehr einfahren wollte.
Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis vermutet als Unfallursache einen medizinischen Notfall des 75-Jährigen am Steuer. Der 67-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa