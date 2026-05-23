Tödlicher Unfall im Kreisverkehr: Senior kracht mit Auto in Lkw

Rheinbach (Nordrhein-Westfalen) - Nach einem Unfall in einem Kreisverkehr in Rheinbach westlich von Bonn ist ein 75-jähriger Autofahrer gestorben.

Bei einem Unfall in Rheinbach bei Bonn ist ein 75-jähriger Mann verstorben. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Er war mit seinem Wagen gegen einen wartenden Lastwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei er im Krankenhaus gestorben.

Nach ersten Ermittlungen war der Autofahrer am Vormittag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Lkw geprallt, der in den Kreisverkehr einfahren wollte.