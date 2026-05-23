Tödlicher Unfall im Kreisverkehr: Senior kracht mit Auto in Lkw

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Ein Autofahrer prallt westlich von Bonn mit seinem Wagen gegen einen wartenden Lastwagen. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Auslöser.

Von Stefanie Pfleger

Rheinbach (Nordrhein-Westfalen) - Nach einem Unfall in einem Kreisverkehr in Rheinbach westlich von Bonn ist ein 75-jähriger Autofahrer gestorben.

Bei einem Unfall in Rheinbach bei Bonn ist ein 75-jähriger Mann verstorben. (Symbolfoto)
Bei einem Unfall in Rheinbach bei Bonn ist ein 75-jähriger Mann verstorben. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa

Er war mit seinem Wagen gegen einen wartenden Lastwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei er im Krankenhaus gestorben. 

Nach ersten Ermittlungen war der Autofahrer am Vormittag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Lkw geprallt, der in den Kreisverkehr einfahren wollte.

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis vermutet als Unfallursache einen medizinischen Notfall des 75-Jährigen am Steuer. Der 67-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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