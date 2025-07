Tödlicher Unfall nach Überholmanöver: Wagen rast frontal in Gegenverkehr

Blankenheim - Durch ein missglücktes Überholmanöver ist es am Samstagnachmittag auf der B258 bei Blankenheim (Kreis Euskirchen, NRW ) zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Alles in Kürze

Die Polizei war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Ein 65-Jähriger aus Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in Rheinland-Pfalz sei bei dem Frontalcrash so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ein 78-Jähriger und eine 47-Jährige seien zudem nach einer Erstversorgung vor Ort verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Abend mit.

Demnach hatte der 65-Jährige gegen 16.50 Uhr versucht, zwischen Blankenheim-Ahrhütte und Blankenheim-Ahrdorf ein Auto zu überholen.

In diesem Zuge sei er frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des 78-Jährigen und seiner 47-jährigen Begleiterin zusammengestoßen.