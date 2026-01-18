Tödlicher Unfall in Nümbrecht: Auto prallt gegen Baum

Nümbrecht - Ein Mann (35) ist bei einem Autounfall in Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) tödlich verletzt worden.

Keine Chance: Der Mann verstarb trotz Einsatz von Rettungskräften noch am Unfallort. (Symbolbild) © Felix Hörhager / dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen in der Nacht zum Sonntag aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Dabei verletzte sich der 35-jährige Fahrer aus Waldbröl so schwer, dass er noch vor Ort verstarb.

Es waren zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.