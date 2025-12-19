Tragischer Unfall in Düsseldorf: Kind wird von Transporter erfasst und schwer verletzt
Düsseldorf - Bei einem Unfall in Düsseldorf ist ein Zehnjähriger am Freitag schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Kind in eine Klinik.
Nach Angaben der Polizei war ein 63-jähriger Transporter-Fahrer am Morgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Aachener Straße im Stadtteil Flehe unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge nach links auf die Straße Am Scharfenstein abbog.
Dabei übersah der Mann jedoch den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf der Aachener Straße Richtung Aachener Platz geradeaus gefahren war.
Beim anschließenden Zusammenprall zwischen Kind und Transporter wurde der Zehnjährige so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.
Die Polizei nahm nach dem Zusammenstoß Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang auf, die zurzeit noch andauern.
