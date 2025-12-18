Autofahrer flüchtet vor der Polizei - mit verheerenden Folgen

Wuppertal - Bei der mutmaßlichen Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 40-Jähriger mit seinem Auto in mehrere geparkte Wagen gekracht.

Nachdem ein 40-Jähriger vor der Polizei geflüchtet war, baute er einen schweren Unfall. © Christoph Petersen

Sein Beifahrer wurde bei dem Unfall auf der B7 in Wuppertal leicht verletzt.

Die anderen Wagen, eine Hauswand und ein Stromverteilerkasten wurden beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann habe am Mittwochabend gegen 23 Uhr jegliche Anhaltesignale der Polizei missachtet. Dann sei er schnell davongefahren.

In einer Kurve kam er dann mit seinem Wagen von der Straße ab und krachte in sechs am Straßenrand geparkte Fahrzeuge.