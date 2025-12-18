Tödlicher Unfall: BMW-Fahrer rast plötzlich über Straße und stürzt Abhang hinab
Leichlingen - Nach einem Unfall in Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis ist ein 73-jähriger Autofahrer noch an Ort und Stelle verstorben.
Nach Angaben der Polizei wollte der Senior am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr vom Gelände einer SB-Waschanlage auf die Straße Rothenberg einbiegen, wobei er unmittelbar vor der Ausfahrt anhielt, um einen von rechts kommenden Wagen auf das Gelände der dortigen Tankstelle einfahren zu lassen.
Wie mehrere Zeugen später gegenüber der Polizei berichteten, sei der 73-Jährige anschließend mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen nahezu geradeaus über die Straße gerast, entging nur knapp einem Zusammenstoß mit der gegenüberliegenden Bushaltestelle und stürzte schließlich eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinab.
Erst in einem dahinterliegenden Garten kam der Wagen des Mannes zum Stillstand, hieß es.
Unverzüglich eilten daraufhin mehrere Ersthelfer zu dem BMW und zogen den bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer und hinzu alarmierte Rettungskräfte starb der Senior jedoch noch an der Unfallstelle.
Polizei stellt BMW nach tödlichem Unfall sicher
Die Polizei stellte den Ausweis des 73-Jährigen und seinen BMW nach dem Crash sicher und wurde bei der Unfallaufnahme auch durch Beamte aus Wuppertal unterstützt.
Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde vorläufig auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
Während der polizeilichen Maßnahmen blieb die Straße Rothenberg im Bereich des Tankstellengeländes für rund zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern nun weiterhin an. Ein internistischer Notfall als Ursache konnte bislang nicht ausgeschlossen werden, so die Beamten.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis