Tödlicher Unfall: BMW-Fahrer rast plötzlich über Straße und stürzt Abhang hinab

Leichlingen - Nach einem Unfall in Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis ist ein 73-jähriger Autofahrer noch an Ort und Stelle verstorben.

Der BMW des 73-Jährigen blieb in einem Garten stehen, der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Nach Angaben der Polizei wollte der Senior am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr vom Gelände einer SB-Waschanlage auf die Straße Rothenberg einbiegen, wobei er unmittelbar vor der Ausfahrt anhielt, um einen von rechts kommenden Wagen auf das Gelände der dortigen Tankstelle einfahren zu lassen.



Wie mehrere Zeugen später gegenüber der Polizei berichteten, sei der 73-Jährige anschließend mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen nahezu geradeaus über die Straße gerast, entging nur knapp einem Zusammenstoß mit der gegenüberliegenden Bushaltestelle und stürzte schließlich eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinab.



Erst in einem dahinterliegenden Garten kam der Wagen des Mannes zum Stillstand, hieß es.

Unverzüglich eilten daraufhin mehrere Ersthelfer zu dem BMW und zogen den bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer und hinzu alarmierte Rettungskräfte starb der Senior jedoch noch an der Unfallstelle.