Opel und Streifenwagen prallen auf Kreuzung zusammen: 84-Jährige verletzt

Hückeswagen - Bei einem Unfall in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis ist eine Opel-Fahrerin (84) verletzt worden. An dem Crash war unter anderem auch ein Streifenwagen beteiligt.

Bei dem Unfall in Hückeswagen erlitt eine 84-jährige Autofahrerin Verletzungen. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, war die 84-jährige Opel-Fahrerin aus Hückeswagen am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Goethestraße Richtung Etapler Platz unterwegs, als sie die Kreuzung zur Peterstraße/Bahnhofstraße/Etapler Platz passieren wollte.

Dabei krachte die Frau jedoch mit einem Streifenwagen der Polizei zusammen, der sich auf der Anfahrt zu einem Einsatz befand.

In der Folge prallte der Opel auch noch mit dem SUV einer 50-Jährigen aus Remscheid zusammen, die an der Einmündung zur Straße Etapler Platz gestanden hatte.



Während die Remscheiderin und die beteiligten Polizeibeamten unverletzt blieben, zog sich die 84-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungssanitäter brachten die Frau in ein Krankenhaus, die beteiligten Autos wurden derweil abgeschleppt.