Tragisches Ende einer Spritztour: 27-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit wendendem Wagen
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Von Arrien Pauls
Euskirchen - Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Euskirchen ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.
Der 27-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen auf der Landstraße 194 an einer Kreuzung mit einem wendenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.
Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa