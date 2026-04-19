19.04.2026 22:25 Tragisches Ende einer Spritztour: 27-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit wendendem Wagen

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei einem Unfall mit einem wendenden Auto. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang im Kreis Euskirchen.

Von Arrien Pauls Euskirchen - Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Euskirchen ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Im Kreis Euskirchen ist ein 27-jährige Motorradfahrer tödlich verunglückt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Der 27-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen auf der Landstraße 194 an einer Kreuzung mit einem wendenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.