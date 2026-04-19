Tragisches Ende einer Spritztour: 27-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit wendendem Wagen

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Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei einem Unfall mit einem wendenden Auto. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang im Kreis Euskirchen.

Von Arrien Pauls

Euskirchen - Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Euskirchen ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Im Kreis Euskirchen ist ein 27-jährige Motorradfahrer tödlich verunglückt. (Symbolbild)
Im Kreis Euskirchen ist ein 27-jährige Motorradfahrer tödlich verunglückt. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Der 27-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen auf der Landstraße 194 an einer Kreuzung mit einem wendenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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