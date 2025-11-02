Trümmerfeld nach Ampel-Crash: 55-Jähriger und Beifahrerin schwer verletzt

Monheim am Rhein - Böses Ende nach einem Moment der Unachtsamkeit: Bei einem Unfall in Monheim am Rhein sind zwei Personen schwer verletzt worden.

In Monheim am Rhein hat es einen schweren Unfall mit zwei verletzten Personen gegeben. © Polizei Mettmann

Ein Sekundenschlaf hat zu einem horrenden Crash auf der Daimlerstraße geführt. Nach Angaben der Polizei war ein 55-jähriger Mann gemeinsam mit seiner 22-jährigen Beifahrerin am Freitagabend (31. Oktober) gegen 20.30 Uhr in seinem Nissan Juke auf der besagten Straße unterwegs.

Wie der 55-Jährige selbst verriet, fiel er zwischenzeitlich in einen Sekundenschlaf, weshalb der die Kontrolle über sein Auto verlor, von der Straße abkam und anschließend gegen einen Ampelmast krachte.

Sowohl der Unfallverursacher als auch seine 22-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision mit der Ampel schwer verletzt.

Die eingetroffenen Rettungskräfte brachten die beiden schwer verletzten Personen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.