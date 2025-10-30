Überholvorgang geht schief! 21-Jähriger kracht in entgegenkommendes Auto, Frau schwer verletzt

Hürtgenwald - Da hat es heftig gekracht! Auf einer Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Bei einem verheerenden Unfall auf der B399 wurden drei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. © Polizei Düren

Bei dem verheerenden Crash bei Raffelsbrand gegen 15.45 Uhr wollte ein 21-jähriger Mann aus Düren auf der B399 gleich mehrere Autos überholen, wie die Polizei berichtet hat.

Ihm entgegen kam jedoch ein 26-Jähriger aus Stolberg samt Auto mit Anhänger. Um rechtzeitig einscheren zu können, gab der 21-Jährige nochmals Gas, doch das reichte nicht mehr, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Dürener verlor aufgrund der Kollision die Kontrolle über sein Auto und landete im Straßengraben. Auch der 26-Jährige kam dort zum Stehen.

Sowohl der Unfallverursacher als auch seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 38 und 43 Jahren wurden bei dem schweren Unfall verletzt. Während der 21-Jährige und die 38-Jährige jedoch nur leichte Verletzungen davontrugen, erlitt die 43-Jährige schwere Verletzungen.

Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb glücklicherweise unverletzt.