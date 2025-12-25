Unfall auf A3: Seniorin kracht mit VW gegen Leitplanke und wird schwer verletzt

Oberhausen - Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Oberhausen am frühen Donnerstagmorgen wurde eine 84-jährige Seniorin schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der A3 bei Oberhausen ist eine 84-Jährige in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Die Dame war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 0.25 Uhr mit ihrem VW in Richtung Köln unterwegs, als sie in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Holten aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge prallte die Frau aus Neuss mit ihrem Wagen gegen eine Seitenschutzplanke und wurde über alle Fahrstreifen geschleudert. An der Mittelschutzplanke kam das Auto schließlich zum Stehen.