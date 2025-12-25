Unfall auf A3: Seniorin kracht mit VW gegen Leitplanke und wird schwer verletzt
Oberhausen - Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Oberhausen am frühen Donnerstagmorgen wurde eine 84-jährige Seniorin schwer verletzt.
Die Dame war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 0.25 Uhr mit ihrem VW in Richtung Köln unterwegs, als sie in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Holten aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.
In der Folge prallte die Frau aus Neuss mit ihrem Wagen gegen eine Seitenschutzplanke und wurde über alle Fahrstreifen geschleudert. An der Mittelschutzplanke kam das Auto schließlich zum Stehen.
Bei dem Crash wurde die 84-Jährige so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie nun versorgt wird.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa