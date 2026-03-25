Unfall beim Abbiegen: Biker schleudert über Motorhaube und wird schwer verletzt

Leichlingen - Bei einem Unfall in Leichlingen hat ein Motorradfahrer (27) schwere Verletzungen erlitten. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Der Biker (27) wurde bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube des VW geschleudert und schwer verletzt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis berichtete, wollte ein 39-jähriger VW-Fahrer aus Nümbrecht am frühen Dienstagabend gegen 17.40 Uhr aus der Straße Dierath nach links in die L359 einbiegen, wobei er ersten Erkenntnissen zufolge jedoch den von links kommenden Biker aus Solingen auf seiner Yamaha übersah.

Beide Männer versuchten noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, indem sie abbremsten, doch es war zu spät. Im Einmündungsbereich der Straße krachten beide Fahrzeuge zusammen, wobei der 27-Jährige über die Motorhaube des Kombi geschleudert wurde und sich schwere Verletzungen zuzog.

Zeugen alarmierten umgehend den Rettungsdienst und die Polizei, woraufhin der Biker noch vor Ort medizinisch behandelt und anschließend per Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. In Lebensgefahr habe der Biker nicht geschwebt, erklärte der Sprecher. Der Autofahrer blieb unverletzt.