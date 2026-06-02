Unfall-Drama in NRW: Jugendlicher stirbt nach E-Scooter-Sturz

Mönchengladbach - Unfall -Drama in Mönchengladbach ( NRW ): Ein 14-Jähriger ist nach einem Sturz mit einem E-Scooter gestorben.

Offenbar hat der Teenager versucht, einer Passantin auszuweichen und dabei die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Teenager sei am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilt die Mönchengladbacher Polizei am Dienstag mit.

Der Unfall ereignete sich bereits eine Woche zuvor am Abend des 25. Mai auf der Mülgaustraße. Dort war der 14-Jährige gemeinsam mit einem Freund auf dem Geh- und Radweg unterwegs, als er gegen 19.45 Uhr versuchte, eine Fußgängerin zu umfahren.

Dabei habe er die Kontrolle über den Scooter verloren, sei ins Schleudern geraten und anschließend gegen eine Litfaßsäule geprallt, berichtet die Polizei.

Rettungskräfte behandelten ihn noch vor Ort und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort starb er eine Woche später.