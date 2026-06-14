Vergessen, ihren Wagen zu sichern: Frau zwischen zwei Autos eingeklemmt

Euskirchen - Eine Frau ist in Euskirchen zwischen zwei Autos eingeklemmt und leicht verletzt worden.

Bei einem Unfall ist eine Frau zwischen zwei Autos eingeklemmt worden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 63-Jährige am Samstag gegen 11.20 Uhr auf der Straße "Erftbleiche", als sie eine Arbeitskollegin erkannte, die ihr mit dem Auto entgegenkam.

Die Frau hielt demnach am Fahrbahnrand an, stieg aus und ging zur Fahrerseite ihrer Kollegin, um mit ihr zu sprechen.

Allerdings hatte sie laut Polizei vergessen, ihren Wagen vor dem Wegrollen zu sichern.

Das Auto habe sich in Bewegung gesetzt und sei auf die Frau zugerollt.