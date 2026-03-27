Verheerender Unfall mit Straßenbahn: Radfahrer nach Crash in Lebensgefahr
Von Jule Prietzel
Krefeld - Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Krefeld-Fischeln schwer verletzt worden.
Der 85-Jährige sei am Freitagmorgen in dieselbe Richtung wie die Bahn unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.
Als er auf der Remscheider Straße nach links zog, sei er von der Bahn erfasst worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.
Der Senior wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Radfahrer von seiner Spur abkam, müsse noch ermittelt werden.
Titelfoto: 123.rf/udo72