Verheerender Unfall mit Straßenbahn: Radfahrer nach Crash in Lebensgefahr

Krefeld - Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Krefeld-Fischeln schwer verletzt worden.

In Krefeld-Fischeln ist ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. (Symbolfoto) © 123.rf/udo72

Der 85-Jährige sei am Freitagmorgen in dieselbe Richtung wie die Bahn unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Als er auf der Remscheider Straße nach links zog, sei er von der Bahn erfasst worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.