Verheerender Unfall mit Straßenbahn: Radfahrer nach Crash in Lebensgefahr

In Krefeld wird ein 85-jähriger Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst. Die Polizei prüft den genauen Ablauf des Geschehens noch.

Von Jule Prietzel

Krefeld - Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Krefeld-Fischeln schwer verletzt worden.

In Krefeld-Fischeln ist ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. (Symbolfoto)
In Krefeld-Fischeln ist ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. (Symbolfoto)  © 123.rf/udo72

Der 85-Jährige sei am Freitagmorgen in dieselbe Richtung wie die Bahn unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Als er auf der Remscheider Straße nach links zog, sei er von der Bahn erfasst worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Der Senior wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Radfahrer von seiner Spur abkam, müsse noch ermittelt werden.

Titelfoto: 123.rf/udo72

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