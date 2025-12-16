Wahnwitziger Raser überschlägt sich samt vier Beifahrern an Bord

Bielefeld - Gemeinsam mit vier weiteren Insassen raste ein 20-Jähriger wie ein Irrer durch Bielefeld. In einer Linkskurve bekam er dafür die Quittung.

Der Fahrer (20) des Ford Mondeo überschlug sich und landete kopfüber im Graben. © Polizeipräsidium Bielefeld

Mit seinem "Rennwagen", einem Ford Mondeo, donnerte der 20-Jährige am späten Montagabend über die Babenhauser Straße im Norden der nord-westfälischen Stadt.

Zeugen beobachteten den Raser dabei, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn an einer Verkehrsinsel vorbeizog, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Als er das nächste Mal gesichtet wurde, lag der Ford kopfüber im Graben, wie das Polizeipräsidium Bielefeld am Dienstag mitteilte.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge hatte der Rowdy in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen fahrbaren Untersatz verloren und sich überschlagen.

Insgesamt fünf Personen kamen anschließend aus dem Wrack gekrochen, drei davon ergriffen die Flucht und konnten trotz eingeleiteter Fahndung, inklusive Spürhund, bisher nicht geschnappt werden, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Nachmittag.