Wahnwitziger Raser überschlägt sich samt vier Beifahrern an Bord
Bielefeld - Gemeinsam mit vier weiteren Insassen raste ein 20-Jähriger wie ein Irrer durch Bielefeld. In einer Linkskurve bekam er dafür die Quittung.
Mit seinem "Rennwagen", einem Ford Mondeo, donnerte der 20-Jährige am späten Montagabend über die Babenhauser Straße im Norden der nord-westfälischen Stadt.
Zeugen beobachteten den Raser dabei, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn an einer Verkehrsinsel vorbeizog, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Als er das nächste Mal gesichtet wurde, lag der Ford kopfüber im Graben, wie das Polizeipräsidium Bielefeld am Dienstag mitteilte.
Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge hatte der Rowdy in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen fahrbaren Untersatz verloren und sich überschlagen.
Insgesamt fünf Personen kamen anschließend aus dem Wrack gekrochen, drei davon ergriffen die Flucht und konnten trotz eingeleiteter Fahndung, inklusive Spürhund, bisher nicht geschnappt werden, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Nachmittag.
Unfall in Bielefeld: Polizei fahndet nach flüchtigen Insassen
Der Fahrer, der aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits polizeibekannt gewesen ist, sowie ein weiterer Passagier wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Beide kamen unverletzt davon.
Anders der Mondeo: Die Karre erlitt infolge des Unfalls einen Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Weiterer Sachschaden entstand durch die Verwüstung des Grabens am Fahrbahnrand.
Der Bielefelder Polizei liegt derweil eine Personenbeschreibung für einen der flüchtigen Ford-Insassen vor. Demnach handelt es sich um einen jungen Mann (höchstens 23 Jahre alt) mit längeren Haaren und gekleidet in einem Fußballtrikot von Paris Saint-Germain.
Zeugenhinweise werden unter folgender Rufnummer entgegengenommen: 0521/5450.
Titelfoto: Polizeipräsidium Bielefeld