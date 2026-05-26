Wanderer stürzt 15 Meter in die Tiefe und kommt schwer verletzt in Klinik

Winterberg - Im Sauerland hat sich am Montag ein Wanderer (31) schwer verletzt. Der Mann war zuvor einen tiefen Abgang hinuntergestürzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Wanderer kurz nach dem Sturz in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Polizei zufolge hat sich das Unglück im Bereich der Ehrenscheidermühle abgespielt.

Er habe einen nicht klassifizierten Wanderweg genutzt. An einer Stelle sei der Boden dort uneben, während es an der Talseite hinter einer circa 40 Zentimeter hohen Kante steil bergab gehe. Diesen Abhang stürzte der 31-Jährige 15 Meter hinab – warum, ist allerdings noch unklar.

Durch den Sturz wurde der 31-Jährige schwer verletzt und von Rettungskräften noch vor Ort versorgt, wie es weiter heißt.