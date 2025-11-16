Zug erfasst Auto und schleift Wagen rund 200 Meter mit, Fahrer verletzt

Erndtebrück - An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Erndtebrück (Kreis Siegen-Wittgenstein) ist ein Regionalzug am Samstagnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen.

An Auto und Zug entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. © Andreas Trojak/wirSiegen.de/dpa

Bei dem Unfall sei der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Auto rund 200 Meter vom Zug mitgeschleift.

Der Lokführer sowie die 15 Fahrgäste blieben unverletzt. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Zug evakuiert und betreut.