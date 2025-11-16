Zug erfasst Auto und schleift Wagen rund 200 Meter mit, Fahrer verletzt
Von Arrien Pauls
Erndtebrück - An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Erndtebrück (Kreis Siegen-Wittgenstein) ist ein Regionalzug am Samstagnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen.
Bei dem Unfall sei der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.
Nach ersten Erkenntnissen wurde das Auto rund 200 Meter vom Zug mitgeschleift.
Der Lokführer sowie die 15 Fahrgäste blieben unverletzt. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Zug evakuiert und betreut.
Der Schaden beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro – jeweils rund 10.000 Euro am Zug und am Auto. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 14 Uhr. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Trojak/wirSiegen.de/dpa (2)