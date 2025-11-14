Motorrad-Unfall auf der Landstraße: Riskanter Stunt endet in Klinik

Grevenbroich - Ein riskantes Manöver endete am Donnerstagabend in Grevenbroich für einen jungen Motorradfahrer und seine Mitfahrerin mit schweren Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Motorradfahrer (22) in eine Klinik. © Jan Ohmen

Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige mit seiner 20-jährigen Freundin auf der Landstraße 142 unterwegs und entschied sich offenbar für einen Wheelie, bei dem das Vorderrad des Bikes in die Luft ging.

Kurz vor der Kreuzung Jägerhof verlor der Fahrer die Kontrolle: Das Motorrad kippte nach rechts und landete im Straßengraben.

Beide wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Für den jungen Mann kam sogar ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Das Motorrad wurde dabei zudem erheblich beschädigt.