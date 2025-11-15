Heftiger Unfall mit drei Autos: Mehrere Verletzte - Autobahn voll gesperrt

Bonn - Ein Unfall auf der Autobahn 565 mit drei beteiligten Autos hat für mehrere Verletzte gesorgt.

Auf der Autobahn 565 krachten drei Autos zusammen. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Wie die Feuerwehr berichtet, geschah der verhängnisvolle Crash gegen 17.39 Uhr. Demnach seien die drei verletzten Personen allesamt in ihren eigenen Autos unterwegs gewesen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten die drei Insassen ihre Autos bereits verlassen und wurden von Ersthelfern versorgt.

Ein Notarzt untersuchte die Verletzten zunächst, ehe sie mit drei Rettungswagen in Bonner Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Feuerwehrleute führten Sicherungsmaßnahmen an den beteiligten Autos durch und unterstützen im Anschluss die Polizei bei der Unfallaufnahme und der Absicherung der Unfallstelle.