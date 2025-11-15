Heftiger Unfall mit drei Autos: Mehrere Verletzte - Autobahn voll gesperrt

Ein Unfall auf der Autobahn 565 mit drei beteiligten Autos hat für mehrere verletzte Personen gesorgt.

Von Florian Fischer

Auf der Autobahn 565 krachten drei Autos zusammen.
Wie die Feuerwehr berichtet, geschah der verhängnisvolle Crash gegen 17.39 Uhr. Demnach seien die drei verletzten Personen allesamt in ihren eigenen Autos unterwegs gewesen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten die drei Insassen ihre Autos bereits verlassen und wurden von Ersthelfern versorgt.

Ein Notarzt untersuchte die Verletzten zunächst, ehe sie mit drei Rettungswagen in Bonner Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Feuerwehrleute führten Sicherungsmaßnahmen an den beteiligten Autos durch und unterstützen im Anschluss die Polizei bei der Unfallaufnahme und der Absicherung der Unfallstelle.

Für die gesamte Dauer des Einsatzes musste die Autobahn 565 in Richtung Koblenz voll gesperrt werden. Nach rund einer Stunde, gegen 18.40 Uhr, konnte die Feuerwehr dann wieder abrücken.

