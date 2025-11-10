Senior auf Fahrrad wird von Auto erfasst und tödlich verletzt

Rheinbach - Auf der Kreisstraße 65 in Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) unweit von Bonn ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Der 92-Jährige wollte mit seinem Fahrrad die K65 queren, als er von dem Wagen erfasst wurde. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Autofahrer (46) gegen 14.50 Uhr einen 92-Jährigen erfasst, der mit seinem Fahrrad aus einem asphaltierten Feldweg heraus die Fahrbahn querte.

Durch die Kollision erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.