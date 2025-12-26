Unschuldig im Knast: NRW-Justiz muss fast 1,6 Millionen Euro Entschädigung zahlen

Düsseldorf - Die nordrhein-westfälische Justiz muss in diesem Jahr voraussichtlich fast 1,6 Millionen Euro für Entschädigungen berappen.

Die Justiz in Nordrhein-Westfalen muss fast 1,6 Millionen Euro an Entschädigungen zahlen. Unter anderem für Menschen, die unschuldig hinter Gittern saßen. © Julian Stratenschulte/dpa

Bis Ende Oktober seien bereits fast 1,3 Millionen Euro gezahlt worden, teilte das NRW-Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

2024 musste die Justiz rund 1,9 Millionen Euro für Entschädigungen Unschuldiger zahlen.

Entschädigungen werden für zu Unrecht erlittene Strafverfolgungsmaßnahmen gezahlt, etwa für unschuldig inhaftierte Menschen oder für Schäden bei Durchsuchungen, die sich im Nachhinein als nicht gerechtfertigt erweisen.

Dazu zählen auch Maßnahmen wie etwa Beschlagnahmungen, die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis oder ein vorläufiges Berufsverbot, wenn sich die Gründe später als nicht stichhaltig erweisen.