Gegen Hass im Netz: Polizei führt Razzien durch

Düsseldorf – Mit 17 Maßnahmen ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen am bundesweiten Aktionstag gegen Hass im Internet vorgegangen.

Am bundesweiten Aktionstag gegen Hass im Netz führte die Polizei NRW mehrere Razzien durch. (Symbolfoto) © --/dpa

Drei Wohnungen seien am Mittwoch durchsucht und mehrere Smartphones sichergestellt worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) NRW mit.

Im Fokus hätten 13 Ermittlungsverfahren aus sechs Kreispolizeibehörden gestanden. Die Verfahren seien überwiegend der politisch motivierten Kriminalität rechts zuzuordnen, beträfen aber auch linkspolitische, religiöse und ausländische Ideologien, hieß es.

Ermittler hätten die Beschuldigten mit den jeweiligen Tatvorwürfen konfrontiert und vernommen.

Sichergestellt worden seien unter anderem Mobiltelefone und weitere mobile Endgeräte als mögliche Tat- und Beweismittel.

Ziel des Aktionstags sei es, Urheber strafbarer Hassäußerungen im Netz zu identifizieren und konsequent zu verfolgen. Zu den strafrechtlich verfolgten Hass-Äußerungen zählen Beleidigungen, Bedrohungen, Volksverhetzung oder Aufrufe zur Gewalt gegen Gruppen wegen deren Religion, Herkunft oder Orientierung.