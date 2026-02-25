Vermummte quälen 14-Jährigen: Gewalt-Video macht Runde an Schule

Königswinter – Ein brutales Handyvideo sorgt am Schulzentrum Oberpleis in Königswinter für Entsetzen. Dabei soll zu sehen sein, wie ein 14-Jähriger von Gleichaltrigen gedemütigt und geschlagen wird.

Ein mutmaßliches Gewaltvideo vom Bolzplatz in Königswinter sorgt derzeit an einer Schule für Entsetzen. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Wie der WDR berichtet, soll die Tat bereits am 23. Januar passiert sein. Demnach wurde der Junge unter einem Vorwand zu einem Bolzplatz in Königswinter-Thomasberg gelockt.

Dort zwangen ihn offenbar mehrere Vermummte auf die Knie, ließen ihn wie einen Hund bellen und schlugen auf ihn ein.

Das Video verbreite sich seitdem unter Schülerinnen und Schülern. Viele hätten es gesehen oder zumindest davon gehört.

Offiziell äußern sich Schule und Polizei kaum. Die Polizei Bonn bestätigt lediglich, dass ihr der Fall bekannt ist. Details nennt sie wegen laufender Ermittlungen nicht.