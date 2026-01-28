Viel befahrene Autobahn-Brücke in NRW plötzlich gesperrt: Staus im Berufsverkehr
Essen/Düsseldorf - Im Bereich der kurzfristig gesperrten Ruhrtalbrücke auf der A52 zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und Essen-Kettwig haben sich am Morgen im Berufsverkehr erste Staus gebildet.
Auf der Zubringer-Autobahn A524, die zum Breitscheider Kreuz führt, stockte der Verkehr laut WDR und einem dpa-Reporter auf zwei Kilometern.
Auch auf der A52 in Richtung Essen staute sich der Verkehr. Die Autos wurden abgeleitet.
Die viel befahrene A52 war wegen Schäden in Richtung Essen voll gesperrt worden. Wie lange die Sperrung dauert, will die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilen, nachdem ein Fachunternehmen die Brücke begutachtet hat.
Die A52 ist eine zentrale Pendlerverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf.
Bei der Reparatur gehe es nicht um Monate oder gar längere Zeiträume, hatte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft gesagt.
Die Schäden betreffen demnach eine sogenannte Übergangskonstruktion. Diese Konstruktionen verbinden die Fahrbahn auf der Brücke mit der Fahrbahn auf festem Boden. Die Brücke selbst sei unbeschädigt.
