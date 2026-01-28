Viel befahrene Autobahn-Brücke in NRW plötzlich gesperrt: Staus im Berufsverkehr

Im Bereich der gesperrten Ruhrtalbrücke auf der A52 zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und Essen-Kettwig haben sich am Morgen erste Staus gebildet.

Von Rolf Schraa

Essen/Düsseldorf - Im Bereich der kurzfristig gesperrten Ruhrtalbrücke auf der A52 zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und Essen-Kettwig haben sich am Morgen im Berufsverkehr erste Staus gebildet.

Aufgrund der gesperrten Ruhrtalbrücke auf der A52 kam es am Mittwochmorgen zu ersten Staus im Berufsverkehr.
Aufgrund der gesperrten Ruhrtalbrücke auf der A52 kam es am Mittwochmorgen zu ersten Staus im Berufsverkehr.  © Christoph Reichwein/dpa

Auf der Zubringer-Autobahn A524, die zum Breitscheider Kreuz führt, stockte der Verkehr laut WDR und einem dpa-Reporter auf zwei Kilometern.

Auch auf der A52 in Richtung Essen staute sich der Verkehr. Die Autos wurden abgeleitet.

Die viel befahrene A52 war wegen Schäden in Richtung Essen voll gesperrt worden. Wie lange die Sperrung dauert, will die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilen, nachdem ein Fachunternehmen die Brücke begutachtet hat.

Schläge gegen Passanten und Polizistin: Frau rastet in Wuppertal aus
Nordrhein-Westfalen Schläge gegen Passanten und Polizistin: Frau rastet in Wuppertal aus

Die A52 ist eine zentrale Pendlerverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf.

Bei der Reparatur gehe es nicht um Monate oder gar längere Zeiträume, hatte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft gesagt.

Die Schäden betreffen demnach eine sogenannte Übergangskonstruktion. Diese Konstruktionen verbinden die Fahrbahn auf der Brücke mit der Fahrbahn auf festem Boden. Die Brücke selbst sei unbeschädigt.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: