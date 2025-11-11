Wegen zweitem Abschiebegefängnis für NRW: SPD kritisiert Landesregierung

Düsseldorf/Mönchengladbach - Das Land Nordrhein-Westfalen hält an seinen Planungen für ein zweites Abschiebegefängnis auf einem ehemaligen Militärgelände in Mönchengladbach fest.

Das neue Abschiebegefängnis soll auf einem ehemaligen Militärgelände in Mönchengladbach entstehen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Laut dem zuständigen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) ist man inzwischen auch einen Schritt weiter: Eine für den Neubau nötige Machbarkeitsstudie sei abgeschlossen.

In der neuen Haftanstalt in Mönchengladbach, von der der Flughafen Düsseldorf nicht weit entfernt liegt, soll nach früheren Angaben der Landesregierung Platz für bis zu 140 ausreisepflichtige Menschen geschaffen werden. Das Land hatte sich nach einer Prüfung von mehreren Standorten für einen früheren NATO-Stützpunkt, den Joint Headquarters (JHQ), entschieden.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte jedoch vor ein paar Tagen eine Liste mit Hunderten militärischen Liegenschaften zusammengestellt, die für zivile Nutzungen erst mal auf Eis gelegt werden sollten. Auch das JHQ tauchte dort auf. Allerdings strebt der Bund dem Vernehmen nach eine Co-Nutzung des riesigen Geländes an.

Eine Sprecherin des NRW-Flüchtlingsministeriums sagte, dass man weiter mit dem ehemaligen NATO-Stützpunkt plane – "auch mit Blick auf die aktuell noch laufenden Prüfungen bundeseigener Liegenschaften durch das Bundesverteidigungsministerium hinsichtlich der Interessen der Landesverteidigung, von denen auch das Gelände in Mönchengladbach betroffen ist".

Die SPD-Opposition wirft der schwarz-grünen Landesregierung dennoch vor, die Pläne nicht konsequent genug voranzutreiben.