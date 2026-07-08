Streit unter Mitarbeitern? Drei Verletzte nach Chemieunfall in Solingen

Solingen - Ein Chemieunfall hat am Mittwochvormittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Solingen ( NRW ) gesorgt. Drei Personen wurden verletzt.

Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz. © Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen

Wie ein Sprecher der Solinger Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, ereignete sich der Gefahrstoffaustritt gegen 11.25 Uhr in einem Betrieb für Reinigungsmittel an der Martinstraße im Stadtteil Merscheid.

Demnach hatte ein Gabelstapler einen mit 1000 Litern Reinigungsmittel gefüllten IBC-Behälter umgestoßen, in dem sich zu etwa zehn Prozent auch hochgiftige Flusssäure befunden habe. Schätzungsweise 250 Liter der Flüssigkeit traten in der Folge aus.

Ein Mitarbeiter befand sich bewusstlos im Gefahrenbereich. Zwei Kollegen handelten daraufhin umgehend und brachten die Person in Sicherheit. Bei der Rettung kamen sie jedoch selbst mit dem Gefahrstoff in Kontakt.

Alle drei Personen wurden vor Ort behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.