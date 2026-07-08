Nächste Phase nach der Sperrung: Abriss der Bonner Nordbrücke startet
Von Christoph Driessen
Bonn - Die Abbrucharbeiten an der Bonner Nordbrücke beginnen am kommenden Mittwoch (15. Juli).
Konkret geht es dabei um die Vorlandbrücke, die auf der linken Rheinseite auf die Nordbrücke zuführt. Die rund 660 Meter lange Vorlandbrücke war am 3. Juni zusammen mit der gesamten Nordbrücke wegen struktureller Schäden gesperrt worden.
Untersuchungen ergaben, dass die Vorlandbrücke neu gebaut werden muss. Bis zur Fertigstellung bleibt die gesamte Brücke geschlossen.
"Der Zuschlag für den Abbruch ist erteilt", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU) laut Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes. "Am 15.07. geht es los."
Außerdem solle noch in diesem Jahr der Auftrag für den Ersatzneubau vergeben werden. "Wir setzen auf Tempo, damit diese wichtige Verkehrsader so schnell wie möglich wiederhergestellt wird", so Schnieder.
Zu den Abbrucharbeiten teilte die Autobahn GmbH mit, am 15. Juli würden zunächst die Vorarbeiten beginnen. Von Anfang August bis etwa Mitte November werde die Vorlandbrücke dann in einzelnen Blöcken zurückgebaut.
Die Bonner Nordbrücke ist Teil der Autobahn 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Vor der Sperrung wurde sie täglich von mehr als 100.000 Fahrzeugen genutzt.
Titelfoto: Benjamin Westhoff/dpa