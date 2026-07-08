Nächste Phase nach der Sperrung: Abriss der Bonner Nordbrücke startet

Bonn - Die Abbrucharbeiten an der Bonner Nordbrücke beginnen am kommenden Mittwoch (15. Juli).

Die Bonner Nordbrücke bleibt gesperrt: Ab dem 15. Juli beginnen die Abrissarbeiten an der beschädigten Vorlandbrücke. © Benjamin Westhoff/dpa

Konkret geht es dabei um die Vorlandbrücke, die auf der linken Rheinseite auf die Nordbrücke zuführt. Die rund 660 Meter lange Vorlandbrücke war am 3. Juni zusammen mit der gesamten Nordbrücke wegen struktureller Schäden gesperrt worden.

Untersuchungen ergaben, dass die Vorlandbrücke neu gebaut werden muss. Bis zur Fertigstellung bleibt die gesamte Brücke geschlossen.

"Der Zuschlag für den Abbruch ist erteilt", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU) laut Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes. "Am 15.07. geht es los."

Außerdem solle noch in diesem Jahr der Auftrag für den Ersatzneubau vergeben werden. "Wir setzen auf Tempo, damit diese wichtige Verkehrsader so schnell wie möglich wiederhergestellt wird", so Schnieder.