Windradflügel droht abzubrechen: NRW-Autobahn gesperrt
Von Christoph Driessen
Jackerath (NRW) - Die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von NRW ist derzeit aus Sicherheitsgründen voll gesperrt.
Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und runterfallen. Der Flügel sei abgeknickt.
Es gebe bisher allerdings keine Hinweise auf einen Sabotageakt. Alles Weitere werde zurzeit noch geprüft. Das Windrad stehe wohl auf einem Gelände des Energiekonzerns RWE.
Die Autobahn GmbH hatte zuvor mitgeteilt, das Windrad drohe umzustürzen.
Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden müsse, sei aktuell nicht absehbar. Die Ableitung des Verkehrs erfolge durch die Polizei und die zuständige Autobahnmeisterei.
