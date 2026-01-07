Windradflügel droht abzubrechen: NRW-Autobahn gesperrt

Jackerath (NRW) - Die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von NRW ist derzeit aus Sicherheitsgründen voll gesperrt.

Die Autobahn GmbH befürchtet, dass ein Flügel des Windrads an der A44 bei Jackerath abbrechen könnte. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und runterfallen. Der Flügel sei abgeknickt.

Es gebe bisher allerdings keine Hinweise auf einen Sabotageakt. Alles Weitere werde zurzeit noch geprüft. Das Windrad stehe wohl auf einem Gelände des Energiekonzerns RWE.

Die Autobahn GmbH hatte zuvor mitgeteilt, das Windrad drohe umzustürzen.