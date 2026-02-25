Wird in NRW wieder mehr gebaut? Statistisches Landesamt teilt Zahlen mit
Von Marc Herwig
Düsseldorf - Nach einem jahrelangen Rückgang ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Nordrhein-Westfalen erstmals wieder etwas angestiegen.
Im vergangenen Jahr seien Genehmigungen für den Bau von knapp 45.000 Wohnungen erteilt worden, teilte das Statistische Landesamt mit. Das seien 10,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Trotzdem wird weiterhin deutlich weniger gebaut als noch vor ein paar Jahren: Im Vergleich zu 2022 ging die Zahl der Baugenehmigungen um rund 24 Prozent zurück.
Den stärksten Anstieg gab es im Jahresvergleich bei Einfamilienhäusern: In diesem Bereich legte die Zahl der Baugenehmigungen um 21,4 Prozent zu.
Bei Mehrfamilienhäusern ging es um 4,8 Prozent nach oben.
Die Zahlen zu den Baugenehmigungen sind im Moment noch vorläufige Werte. Die endgültige Jahresstatistik will die Behörde Ende April veröffentlichen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa