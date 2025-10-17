Die 5 besten Amber-Parfums: Anziehend, warm und mysteriös

Mache es Dir mit den besten Amber-Parfums so richtig gemütlich. Für süße Wärme sorgen Düfte wie Grand Soir, Ambre 114 und Vanille Ambre.

Von Jenny Hochmuth

Lasse Dich von der Schönheit und Magie der fünf besten Amber-Parfums verzaubern! Weitere Empfehlungen findest Du übrigens im Parfumratgeber.

Amber-Düfte zaubern eine ganz besondere Stimmung. © 123RF / studioaccendo Harzig, süß, kuschelig, warm: Amber-Düfte besitzen auf ihre Umwelt nicht selten etwas Anziehendes und fast schon Magisches. Unter dem Begriff kann man sich allerdings verschiedene Bedeutungen vorstellen. Findet man Amber in der Duftpyramide eines bestimmten Parfums wieder, so ist in der Regel eine Verbindung verschiedener Harze gemeint, die meist mit Vanille kombiniert werden. Amber kann jedoch auch als ganze Parfum-Kategorie angesehen werden. Charakterisiert wird sie unter anderem durch warme, süße, würzige, orientalische, weiche und pudrige Akzente. Diesen Zusammenschluss kann man dann als ambriert bezeichnen. Unter einer großen Auswahl an Amber-Parfums stellt TAG24 fünf der schönsten Düfte vor.

Gemütliche Stimmung mit den besten Amber-Parfums

Alle, die es gemütlich, warm und besonders stimmungsvoll mögen, finden ihr Glück in Amber-Düften. Womöglich ist eines der folgenden Parfums genau das richtige für Dich.

1. Histoires de Parfums - Ambre 114

Würziger Amber, der mit Akzenten von Patschuli, Rose und Rosengerantie versehen ist, bildet das Hauptelement in "Ambre 114" von Histoires de Parfums. Der Duft startet etwas trockener durch Muskat, geht dann allerdings gemeinsam mit Noten wie Vanille, Moschus und Benzoe in eine wärmende, süß-würzige Richtung. Ambre 114 ist ein Unisex-Duft, der vor allem an kühlen Tagen wunderbar zur Geltung kommt und zum Kuscheln einlädt.

2. Maison Francis Kurkdjian - Grand Soir

Nicht nur für einen großen Abend geeignet, aber dennoch extrem elegant: "Grand Soir" ist kein typischer Amber-Duft, weil es nicht in der Duftpyramide enthalten ist. Dennoch ergibt sich aus den Noten Siam-Benzoe, Vanille, Tonkabohne, Labdanum und Lavendel ein ambriertes Parfum. Süß, würzig und harzig ist mit Grand Soir auf jeden Fall auch ein großer Auftritt garantiert.

Grand Soir duftet elegant, luxuriös und sorgt für eine warme Aura. © TAG24/JH

3. Van Cleef & Arpels - Collection Extraordinaire - Ambre Imperial

Sucht man einen Amber-Duft, der nicht so stark und besser für den Alltag geeignet ist, wird man bei Van Cleef & Arpels fündig. "Ambre Imperial" eröffnet mit Bergamotte und rosa Pfeffer, die später von Benzoe und Zimt begleitet werden. Eine Basis von Tonkabohne und Amber schenkt Wärme und lässt den Duft sehr weich, sanft und rund wirken.

4. Rosendo Mateu: 5 - Floral, Amber, Sensual Musk

Außerdem wird man bei Rosendo Mateus "5 - Floral, Amber, Sensual Musk" fündig, wenn es um einen warmen, kuscheligen Duft geht. Er wird durch Gewürze, Safran und Maiglöckchen eröffnet. Das Maiglöckchen findet sich auch in der Herznote gemeinsam mit Gartennelke wieder. Den krönenden Abschluss bildet die Basis aus Amber, Tonkabohne, Vanille, weißem Moschus und Erdbeere. Der Duft ist eher vanillelastig, würzig und wird durch die warme Ambernote perfekt ergänzt. Ein wohliger Begleiter für kältere Tage.

5 - Floral, Amber, Sensual Musk überzeugt mit vielen Facetten. © TAG24/JH

5. Comptoir Sud Pacifique - Vanille Ambre

Bei "Vanille Ambre" von Comptoir Sud Pacifique ist der Name Programm: Der süße Gourmand-Duft ist eine Komposition aus würzigem Amber, dessen Würze allerdings durch süße Vanille und weichen Moschus ausbalanciert wird. Ein Hauch von Patschuli verleiht dem Duft das gewisse Etwas.