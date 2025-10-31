Herbstparfums 2025 für ihn: Diese 5 Männerdüfte machen den Herbst unwiderstehlich!

Elegant, modern, sinnlich: TAG24 zeigt die Top-5 Herbstparfums 2025 für Männer. Diese Düfte laden zum Kuscheln ein und hinterlassen Eindruck.

Von Jenny Hochmuth

Der Herbst 2025 bringt neue Duftempfehlungen für Männer, die Stil, Charakter und Understatement vereinen. Perfekt für alle, die ihren Auftritt mit einem Hauch kuscheliger Eleganz abrunden wollen. Noch mehr besondere Düfte gibt's im Parfum-Ratgeber.

Warme, sinnliche und verführerische Düfte für Männer passen 2025 perfekt zum Herbst. © 123RF / manhattanart Die Tage werden kürzer, das Laub wird bunt und damit ist es auch Zeit, den Duft zu wechseln. Herbstparfums für Männer stehen 2025 ganz im Zeichen von Tiefe, Eleganz und Charakter. Statt frischer Sommernoten dominieren jetzt sinnliche Akkorde wie Vanille, Hölzer, Amber oder Tonka. Sie spiegeln die Stimmung der Jahreszeit wider und sind warm, selbstbewusst und auch ein wenig geheimnisvoll. Ob rauchig, maskulin, samtig oder elegant: TAG24 stellt Dir fünf Männerdüfte für den Herbst vor, die sich für Büro, Freizeit, den Abend zum Ausgehen oder einfach nur zum Wohlfühlen eignen.

1. Dior - Dior Homme Intense

Wer auch im Herbst Komplimente für seinen Duft bekommen möchte, sollte Dior Homme Intense von Dior testen. Pudrige Eleganz trifft auf sinnliche Komponenten durch einen Mix aus Schwertlilie, Ambrettesamen und Zeder. Der Duft hat eine starke Performance, weshalb man ihn sehr dosiert auftragen sollte.

2. Nishane - Ani

Sucht man nach einem etwas außergewöhnlicheren Duft für den Herbst, kann man bei Ani von dem Nischenhaus Nishane fündig werden. Als prominenteste Akkorde der Kopfnote eröffnen Bergamotte und grüne Noten den Duft. Im Verlauf kommen Kardamom, Schwarze Johannisbeere und türkische Rose in der Herznote hinzu. In der Basisnote ist vor allem Vanille wahrnehmbar. Sie wird allerdings durch Nuancen von Benzoe, Ambra, Patchouli, Sandelholz, Moschus und Zedernholz ergänzt. Insgesamt erinnert der Duft etwas an einen Zitronenkuchen - süß, warm, würzig und für jeden herbstlichen Anlass geeignet.

Ani von Nishane gehört zu den besten Herbstparfums im Jahr 2025. © TAG24/JH

3. Givenchy - Gentleman Givenchy Réserve Privée

Ebenso elegant ist Gentleman Givenchy Réserve Privée - mit warmen und süßen Nuancen eine absolute Empfehlung im Herbst. Noten von Scotch-Whisky, Iris und Kastanie ergeben einen boozy-holzigen und maskulinen Duft für echte Gentlemen. Er ist vor allem als Abend- oder Ausgehduft geeignet.

4. Essential Parfums - Divine Vanille

Vanille, Tonkabohne, Weihrauch und Zimt - Divine Vanille von Essential Parfums sorgt im Herbst für gute Laune. Die Vanille wird im Verlauf sehr würzig, Zimt sorgt für Wow-Faktor und Zedernholz für leicht rauchige Nuancen. Nummer vier der trendigen Parfums ist ein absoluter Duft zum Wohlfühlen und Kuscheln.

Sinnlich und stilbewusst: Divine Vanille verleiht jedem Auftritt das Quäntchen Eleganz. © TAG24/JH

5. Prada - Luna Rossa Black

Neben Dior und Givenchy hat auch Prada einen absoluten Herbstfavoriten im Designersegment zu bieten. Luna Rossa Black besticht mit einer dezenten Süße, pudrigen Akkorden und einem guten Preis-Leitungsverhältnis. Zudem handelt es sich um einen sehr verführerischen Duft, der auch in der kalten Jahreszeit für das ein oder andere Kompliment sorgen kann.