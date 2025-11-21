Diese 5 Winterdüfte für ihn bringen jetzt richtig Feuer in Deine Duftsammlung!

Die 5 besten Winterparfums für Männer: warme, intensive Düfte von Spicebomb bis Tobacco Vanille. Diese Parfums sorgen für Komplimente. ➤ Bei TAG24!

Von Jenny Hochmuth

Der Winter verlangt nach Düften, die wärmen, umhüllen und ein starkes Statement setzen. Diese fünf Winterdüfte für Herren gehören 2025 zu den verführerischsten Begleitern für die kalte Jahreszeit. Weitere Empfehlungen findest Du außerdem im Parfumratgeber.

Welche Winterdüfte für Männer sind dieses Jahr im Trend? © 123RF / olegganko Wenn die Temperaturen fallen, ändern sich nicht nur die Outfits, sondern auch die Duftvorlieben. Winterparfums setzen auf Wärme, Tiefe und Intensität: Noten wie Vanille, Tonkabohne oder Karamell verschmelzen häufig mit würzigen Akzenten wie Zimt, Muskat oder Pfeffer. Holzige Komponenten wie Amber, Weihrauch oder Sandelholz schenken ein Gefühl von Eleganz und Geborgenheit. Genau diese Kombination macht die Herrendüfte für den Winter zu echten Stimmungsboostern. Sie halten länger auf der Haut, wirken sinnlich und hinterlassen einen unvergesslichen Eindruck. TAG24 stellt Dir im Folgenden die fünf besten Winterdüfte für Herren 2025 vor.

1. Viktor & Rolf - Spicebomb Extreme

Spicebomb Extreme von Viktor & Rolf ist ein Power-Duft, der seinem Namen alle Ehre macht: Eine Explosion aus schwarzem Pfeffer in der Kopfnote sowie Kreuzkümmel und Zimt in der Herznote sorgt für sofortige Präsenz. In der Basis verschmelzen Vanille, Tabak und Amber, die dem Duft eine süchtig machende Tiefe verleihen. Perfekt für Männer, die im Winter gern markant und unwiderstehlich auftreten wollen.

2. Tom Ford - Tobacco Vanille

Ein echter Luxusklassiker: Tobacco Vanille von Tom Ford verbindet cremige Vanille mit würzigem Tabak, Kakao und getrockneten Früchten. Der Duft wirkt wie eine elegante Lounge in Flakonform: warm, opulent und langanhaltend. Ein absolut eleganter Signature-Duft für den Winter.

3. Jean Paul Gaultier - Le Mâle Elixir

Le Mâle Elixir von Jean Paul Gaultier ist die sinnlichere, intensivere Variante des Klassikers. Grüne Minze trifft auf Tonkabohne, Benzoe und Lavendel. Das Ergebnis: Ein verführerischer, moderner Winterduft, der sowohl kuschelig als auch kraftvoll wirkt. Ideal für den Abend oder besondere Anlässe.

4. Giorgio Armani - Stronger With You Absolutely

Armanis Stronger With You Absolutely ist ein warmer Karamell-Nuss-Nachtisch im Winter: Kastanienakkorde, Rum und Vanille ergeben eine süße und zugleich maskuline Komposition. Stronger With You Absolutely ist perfekt für alle, die Gourmand-Düfte lieben und Wert auf hohe Strahlkraft legen.

5. Azzaro - The Most Wanted Parfum

Azzaro präsentiert mit The Most Wanted Parfum einen extrem attraktiven, modernen Duftmix aus würziger Kardamomfrische, karamellisierter Vanille und tiefen holzigen Noten. Er ist intensiv, selbstbewusst und unglaublich einprägsam. Ein Winterparfum, das Komplimente garantiert.