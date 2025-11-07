Diese 5 Düfte riechen nach Geld: Luxuriöse Parfums für Mann und Frau

Du suchst noch nach einem Parfum, das luxuriös riecht? Diese 5 Düfte für sie und ihn riechen nach Geld ➤ jetzt bei TAG24.

Von Jenny Hochmuth

Ein Parfum, das nach Geld riecht? Auf der Suche nach einem richtigen Parfum möchte man in der Regel einen Duft finden, der die Persönlichkeit perfekt unterstreicht. Das kann zum Beispiel das Bedürfnis sein, luxuriös zu riechen. Weitere Beautytipps gibt's außerdem im Parfumratgeber.

Welche Düfte riechen extrem luxuriös? © 123RF / Liudmilachernetska Ein gutes Parfum macht ein perfektes Outfit erst so richtig komplett. Den passenden Duft zu finden und zu kaufen, kann ein kleiner Luxus sein, allerdings gibt es auch Parfums, die wirklich nach Luxus riechen. Teilweise müssen sie nicht viel kosten, um edel zu riechen. Wichtige Indikatoren für ein hochwertig duftendes Parfum sind beispielsweise die Zusammensetzung der Noten und wie diese miteinander verblendet sind. Bei der Wahl eines edlen Duftwassers ist natürlich auch eine einzigartige DNA mit Wiedererkennungswert wichtig. Der Vorteil an diesen Düften liegt darin, dass sie oft ein richtiger Booster für das Selbstbewusstsein sind. Trage sie also am besten mit Stolz. Welche Parfums nach Luxus und viel Geld riechen und für welche Düfte man nicht einmal viel Geld ausgeben muss, erfährst Du bei TAG24.

1. Tom Ford - Ombré Leather

Mit Ombré Leather von Tom Ford setzt man ein elegantes Statement. Wie der Name schon verrät, kann man in diesem Duft eine sehr hochwertige Ledernote wahrnehmen, die an den Geruch von Ledersitzen in einem teuren Sportwagen erinnert. Würzige Noten und Jasmin runden Ombré Leather hervorragend ab. Die Haltbarkeit des Duftes ist dabei exzellent: purer Luxus zum Aufsprühen!

2. Rochas - Moustache Eau de Parfum

Luxus muss nicht immer teuer sein. Das beweist Rochas mit seinem Duft Moustache EdP. Der würzig-süße Duft startet mit Mandarine und Pfeffer leicht fruchtig und vermittelt dabei das "Frisch-vom-Barbershop-Gefühl". Rose gesellt sich im Verlauf hinzu, wodurch sich der Duft in eine süß-holzige Richtung entwickelt - ein edler Duft für wahre Gentlemen!

3. Kilian - Angels' Share

Teurer Cognac als Parfum? Was für den einen oder anderen erst mal komisch klingen könnte, bewahrheitet sich allerdings mit dem Parfum Angels' Share von Kilian. Gemeinsam mit Noten von Pralinen, Zimt und Tonkabohne entsteht ein boozy Meisterwerk der Sinne. Vanille und Eichenholz runden den süßen Gourmandduft perfekt ab und machen ihn zu einem hochwertigen Unisex-Duft.

Angels' Share kann von Männern und Frauen getragen werden. © TAG24 / JH

4. Kayali - Invite Only Amber | 23

Invite Only Amber | 23 von Kayali riecht wie ein hochwertiger Nischenduft zu einem Preis, den eher Düfte im Designersegment haben. Am meisten kann man Kirsche mit Honig und allerlei Gewürzen wie Zimt wahrnehmen. Amber und Sandelholz verleihen Invite Only Amber | 23 eine ganz besondere Wärme. Mit diesem Duft setzt man ein Statement.

5. Burberry - Goddess

Goddess von Burberry ist ein sehr fein anmutendes Parfum. Noten von Vanille, Lavendel, Ingwer und Kakao wirken feminin, einhüllend und hochwertig. Es handelt sich dabei um einen perfekten Alltagsduft, gerade an kälteren Tagen, der nicht nur luxuriös riecht, sondern auch für das ein oder andere Kompliment sorgt.

Nicht nur der Inhalt duftet hochwertig, auch sein Äußeres sieht luxuriös aus. © TAG24/JH