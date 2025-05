Frisch, markant, neu: Die besten Duftneuheiten im Frühling 2025 für Männer

Statt nur frisch und sportlich wird es in diesem Jahr spannender:

Männer aufgepasst: Diese Düfte sind 2025 angesagt. Frühling liegt in der Luft - und dazu gehören in diesem Jahr auch jede Menge neue Herrendüfte.

Frische Zitrusakkorde wie Grapefruit und Zitrone eröffnen den Duft, Lavendel in der Herznote geben dem Duft eine gewisse Klarheit. Mineralische und holzige Noten sowie Patchouli fügen Acqua di Giò Profondo EdT dann eine moderne Tiefe hinzu.

Ein Parfum für Männer, die wissen, was sie wollen und es auch zeigen.

Würziger, schwarzer Pfeffer eröffnet den Duft. Warme Ambernoten in der Herznote verschaffen ihm die nötige Tiefe. Die Basis wird durch Sandelholz abgerundet. Ein cremiger, leicht holziger Duft mit guter Haltbarkeit ist das Ergebnis.

Lesetipp: Das Jahr 2025 steckt olfaktorisch voller spannender Trends. Was dieses Jahr in der Welt der Düfte angesagt ist, findest Du hier: Parfum-Trends 2025 .

Tiefe, Wärme und eine große Portion italienische Parfumeurskunst stecken in Roma Uomo Nero Estremo von Laura Biagotti.

Mit dem neuen Duft Explorer Extreme von Montblanc kann Man(n) den inneren Abenteurer in sich erwecken. Der Alltagsduft startet mit zitrischer Energie durch Bergamotte und geht dann mit Patchouli und Vetiver in der Herznote und Amber und Leder in einen kraftvollen, maskulinen und markanten Duft über.

Dieser Duft ist durchsetzungsstark, direkt und modern: für Männer mit Ziel.