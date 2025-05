Parfum-Neuheiten im Frühling 2025: Diese Damendüfte lassen Dich strahlen

Luftige Texturen und gekonnt eingesetzte Kontraste sind 2025 das Symbol der Parfum-Neuheiten für Frauen. Dabei lassen sich außerdem ungewöhnliche Duftnoten wie Stechapfel und Gurke entdecken, die im ersten Augenblick vielleicht überraschen, aber hervorragend in die Kompositionen eingebaut wurden.

Auch wenn sich in diesem Duft die Grundzüge seines Originals wiederfinden, so ist die Neuerscheinung doch luftiger, leichter und etwas frischer.

Eau de Toilette vs. Eau de Parfum: Es steckt noch mehr dahinter!

Welches Parfum passt zu mir? So findest Du Deinen perfekten Duft

Die Namensgebung passt hervorragend zum Duft, weil ihr Mix buchstäblich leuchtet: Während im Opening Aldehyde und Maiglöckchen für einen strahlend-klaren Start sorgen, kommen in der Herznote zarte Baumwollakkorde zum Vorschein.

Eine ausgeprägte, selbstbewusste und feminine Seite kommt bei Ginza Datura von Shiseido zur Geltung. Die Datura-Blüte, also Stechapfel, wird selten in Parfums als Note verwendet, weshalb dieser Duft in seiner DNA etwas Besonderes ist.

Gemeinsam mit Ylang-Ylang und Grapefruit in der Kopfnote sowie Sandelholz und Palo Santo entsteht eine mystische, florale Aura, die eine warme und gleichzeitig geheimnisvolle Tiefe innehält.

Ein sinnlicher Duft für Frauen, die Einzigartigkeit, Tiefe und etwas Mystik in sich tragen.