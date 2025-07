Zaziki selber machen: Einfaches Rezept und 8 Tipps für den perfekten Geschmack

Joghurt, Knoblauch, Dill, Gurke und Olivenöl in einer Schüssel gut vermischen. Einen Spritzer Zitronensaft hinzufügen und mit wenig Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

Die Gurkenraspel fest ausdrücken und so viel Flüssigkeit wie möglich herauspressen, damit das Zaziki später nicht zu wässrig wird. Hierfür kann man die Gurkenstücke auch in ein sauberes Geschirrtuch geben und dieses kräftig auswringen. Den Gurkensaft beispielsweise für ein Salatdressing weiterverwenden.

In der Zwischenzeit die Knoblauchzehen schälen und sehr fein hacken. Den Dill waschen, trocken schütteln und ebenfalls klein schneiden.

Die Gurke schälen, der Länge nach halbieren und die Kerne mit einem kleinen Löffel entfernen. Dann die Gurkenhälften auf der groben Seite der Küchenreibe raspeln. Alles in ein Sieb geben, etwas salzen und für circa zehn Minuten beiseitestellen.

Hummus Rezept: Schnell, einfach und lecker in 5 Minuten zubereitet

Ketchup selber machen: In nur 6 Schritten zur tomatigen Würzsoße

4. Tipp - hochwertiges Olivenöl: Für das selbst gemachte Zaziki verwendet man am besten ein kaltgepresstes, fruchtiges oder mildes Olivenöl aus Griechenland oder Italien. Günstige und geschmacksneutrale Sorten sollten lieber vermieden werden.

1. Tipp - welche Gurke? Am besten eignen sich festfleischige, aromatische Salatgurken (auch Schlangengurken genannt). Bio-Gurken sind häufig geschmackvoller und können sogar mit Schale im Zaziki verarbeitet werden. Sie bringt etwas mehr Biss und zusätzliche Frische in den griechischen Dip.

5. Tipp - ein Hauch Weißweinessig: So mancher Profikoch schwört auf einen Schuss Weißweinessig oder milden, weißen Balsamico. Das bringt zusätzliche Frische und rundet den Geschmack noch besser ab.

6. Tipp - mit Kräutern verfeinern: Frische Kräuter verleihen Zaziki eine besondere Würze. Neben Dill kann zum Beispiel klein gehackte Minze für eine kühlende, orientalische Note sorgen oder Oregano einen mediterranen Geschmack verleihen.

7. Tipp - veganes Zaziki: Leckeres Zaziki gelingt auch ohne Milchprodukte. Als Alternativen zu griechischem Joghurt eignen sich unter anderem Kokosjoghurt, Sojajoghurt oder Lupinenjoghurt. Hier sollte auf ungesüßte Produkte geachtet werden.

8. Tipp - Ziehzeit beachten: Auch wenn es noch so verlockend ist, sofort vom Zaziki zu naschen - er sollte lieber ein paar Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen. So entwickelt der Knoblauch in Kombination mit dem griechischen Joghurt eine mildere, abgerundete Schärfe und die Gurke sowie der Dill geben ihre Aromen ab.

TAG24 wünscht einen guten Appetit!