Apfeltaschen mit Blätterteig: Einfaches Rezept mit fruchtig-cremiger Füllung

Hinweis: Der Blätterteig sollte etwa 15 Minuten vor der Verarbeitung aus dem Kühlschrank genommen werden, so kann der Teig etwas ruhen und behält besser seine Form.

1. Schritt: Die Äpfel werden geschält, vom Kerngehäuse befreit und danach in kleine Würfel geschnitten.

2. Schritt: Die Apfelstückchen werden nun zusammen mit dem Zitronensaft, Zucker und Zimt in einen kleinen Topf gegeben und für etwa fünf Minuten bei mittlerer Flamme gedünstet. Regelmäßig umrühren, damit nichts anbrennt.

3. Schritt: Den Apfelsaft in eine Tasse füllen, das Puddingpulver dazugeben und beides zu einer glatten Masse verrühren. Anschließend wird das Gemisch zu den Äpfeln gegeben. Kurz köcheln lassen und dann zum Abkühlen beiseitestellen.

4. Schritt: Nun kann der Blätterteig ausgerollt und in die entsprechenden Formen geschnitten werden. Es bietet sich hier an, den Teig einmal der Länge nach und zweimal in der Breite zu teilen, sodass (pro Blätterteigrolle) sechs gleich große Stücke entstehen.

5. Schritt: Jedes Teilstück wird jetzt gedanklich halbiert, wobei jeweils eine Hälfte mit einem Messer mehrmals vorsichtig eingeschnitten und auf die andere Hälfte etwa zwei Esslöffel der Apfel-Pudding-Masse verteilt wird.

6. Schritt: Das Ei in einer kleinen Schüssel verquirlen und damit die eingeschnittenen Seiten (innen) mit einem Backpinsel bestreichen. Diese Hälfte wird nun über die gefüllte Hälfte geklappt und an den Seiten festgedrückt. Für die Optik macht sich dafür eine Gabel prima. Jetzt können alle Apfeltaschen nochmals auf der Oberseite mit etwas Ei bestrichen werden.

7. Schritt: Die einzelnen Stücke kommen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech für etwa 15 Minuten in den Backofen, bis sie eine goldbraune Färbung angenommen haben.

Die Apfeltaschen schmecken am besten, wenn sie mit etwas Puderzucker bestreut im noch lauwarmen Zustand serviert werden.