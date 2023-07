Spaghetti-Eis-Kuchen: Rezept für leckeren Erdbeerkuchen im Spaghetti-Eis-Look

Der Spaghetti-Eis-Kuchen vereint zwei beliebte Klassiker. Aus der Optik von Spaghetti-Eis und den Zutaten eines Erdbeerkuchens wird eins. In diesem Rezept erfährst Du Schritt für Schritt, wie der Kuchen gelingt.

Leckerer Erdbeerkuchen, der aussieht wie Spaghetti mit Tomatensoße. © TAG24/AN

Frische Erdbeeren, cremige Vanillesahne und ein lockerer Biskuitboden ergeben einen fruchtig-leckeren Erdbeerkuchen.

Du willst dem herkömmlichen Aussehen des Erdbeerkuchens mal einen anderen Look verpassen? Kein Problem! Der Kuchen schmeckt auch super lecker in der Optik von Spaghetti-Eis und wird so zu einem echten Hingucker auf der Kaffeetafel.

Im Prinzip ahmt das Spaghetti-Eis auch nur eines der beliebtesten Kindergerichte nach: Spaghetti mit Tomatensoße und Käse.

Anders als bei der Eisvariante gibt es beim Spaghetti-Eis-Kuchen einen Biskuitboden, der komplett mit Erdbeeren belegt wird. Darauf folgt eine leckere Vanillecreme, die aussieht wie Spaghetti und eine feine Soße, die nicht aus Tomaten, sondern Erdbeeren besteht. Obendrauf wird noch etwas Parmesan, äh nein, natürlich weiße Schokolade geraspelt.

Der Spaghetti-Eis-Kuchen eignet sich übrigens auch prima als Blechkuchen für einen Kindergeburtstag. Hierfür sollten die Zutaten allerdings verdoppelt werden.

