Super einfach und himmlisch lecker: Rezept für Omas Stachelbeerkuchen mit Pudding

Schritt 1

Zuerst wird der Pudding zubereitet. Dazu rührt man das Puddingpulver mit dem Zucker und circa sechs Esslöffeln der Milch in einer kleinen Schüssel glatt. Die restliche Milch in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Die Puddingmischung einrühren und unter Rühren aufkochen lassen. Den Pudding in eine wärmeresistente Schüssel füllen, mit Frischhaltefolie abdecken und beiseitestellen.