Saftiger Johannisbeerkuchen: So gelingt Dir die fruchtige Verführung

Sie sind rund, klein und meistens rot. Johannisbeeren sind wegen ihrer säuerlichen, aber dennoch fruchtig-süßen Geschmacksnote besonders beliebt. Oftmals werden sie zur Garnitur von Süßspeisen verwendet, in diesem Rezept werden sie selbst zum Star.

Der Pudding macht den Johannisbeerkuchen extra saftig. © 123RF/liudmilachernetska

Weltweit gibt es zwischen 140 und 160 verschiedene Johannisbeersorten. In Deutschland gibt es neben den Roten Johannisbeeren, auch schwarze und weiße Sorten. Die Roten sind etwas säuerlicher als die Schwarzen Johannisbeeren, die einen eher herben Geschmack haben. Weiße Johannisbeeren schmecken etwas milder und süßer.

Johannisbeeren haben viele Namen. Manchmal werden sie auch "Ribiseln" genannt, in Schwaben heißen sie "Träuble" und in der Schweiz "Meertrübeli". Die Namensgebung Johannisbeere bezieht sich allerdings auf ihre Erntezeit. Nämlich frühestens am 24. Juni, dem Johannistag.

Demnach hat die Johannisbeere von Juni bis August Saison. Dies ist also die beste Zeit, um einen Johannisbeerkuchen zu backen.

Mit welchen Zutaten Dir der Johannisbeerkuchen gelingt, zeigt Dir TAG24!

