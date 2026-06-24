Das schmeckt! Diese Gourmet-Restaurants aus NRW haben ab sofort einen Michelin-Stern

Düsseldorf - Starke Ausbeute für Sterneküchen in Nordrhein-Westfalen ! Unter 339 preisgekrönten Restaurants sind 50 Michelin-Sterne nach Köln, Düsseldorf und ins nahe Umland gegangen.

Vier Restaurants mehr als im Vorjahr wurden in Nordrhein-Westfalen mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. © Hannes P. Albert/dpa

Insgesamt wurden 47 Restaurants mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, geht aus der Wertung des Restaurantführers "Guide Michelin" für das laufende Kalenderjahr hervor.

So zaubert TV-Koch Nelson Müller (47) - zum Jahreswechsel war sein Restaurant "Schote" von Essen nach Bergisch Gladbach umgezogen - nun mit einem Stern in der "Diepeschrather Mühle".

Mit einem Stern können sich zudem "Tante Anna" aus Spockhövel schmücken, "Theodor’s" (Bonn), "Porte Neuf" in Detmold, "Teko by Lange Rodriguez" (Essen) und "Neobiota" in Köln.

Diese Sechs wurden am Dienstagabend als "neu" hervorgehoben - waren also erstmals unter den Geehrten oder konnten sich einen Stern nach einer Pause zurückerobern.