Eierragout DDR-Rezept: Schmeckt nach früher - schmeckt nach mehr!

Schritt 1

Fülle einen Topf mit Wasser und bringe es zum Kochen. Eier hinzugeben und hartkochen. In der Zwischenzeit wird die Zwiebel geschält und in kleine Würfel geschnitten. Möhren schälen und in kleine Würfel oder dünne Scheiben schneiden. Wenn Du Champignons in das Eierfrikassee geben möchtest, sollten diese auch geputzt und in Scheiben geschnitten werden.



Wenn die Eier fertig sind, kannst Du sie unter kaltem Wasser abschrecken, schälen und vierteln.