Dieses Ingwerwasser Rezept hat den Frischekick

Ingwerwasser erfrischt, wirkt anregend und ist in 15 Minuten fertig. Mit einer Handvoll Zutaten geht's schon los.

Im Winter als Unterstützung in der Erkältungszeit, im Sommer als erfrischende Limonade: Selbstgemachtes Ingwerwasser braucht keinen Anlass.

Was die geschmackvollen Begleiter angeht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Wassermelone, Gurke, Salbei, Kurkuma oder Limette können eine ganz besondere Note schenken.

Ingwerwasser ist schon pur ein Genuss. Kandiszucker oder Honig können die Schärfe abmildern. © 123RF/aamulya

1. Schritt: Die Ingwerknolle am besten in Bio-Qualität kaufen, dann darf die Schale auch dranbleiben. Ungefähr 20 Gramm Ingwer mit einem scharfen Messer auf einem Brett in dünne Scheiben schneiden.



2. Schritt: Circa 500 Milliliter Wasser zum Kochen bringen und in eine sehr große Tasse oder ein anderes hohes hitzebeständiges Gefäß gießen. Den Ingwer in das heiße Wasser geben und für 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach den Ingwer abseihen und das Wasser in eine Karaffe oder Gläser geben.

3. Schritt: Eine Scheibe Zitrone hinzugeben und das Ingwerwasser mit Zitrone bekommt einen ganz besonderen Frischekick. Je nach Lust und Laune können auch Rosmarin, Minze oder ein Teelöffel Honig den Geschmack abrunden.