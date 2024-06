Lindenblütentee selber machen: sammeln und genießen

Was es beim Sammeln und Trocknen der Blüten zu beachten gibt und wie ich mir einen frischen Lindenblütentee zubereite, weiß dieser Ratgeber-Artikel.

In den Sommermonaten von Juni bis Juli steht die Linde in voller Blüte. Dabei blüht die Sommerlinde etwas früher als die Winterlinde.

Auch Bienen lieben den Nektar dieser aromatischen Blüten. © 123RF/liudmilachernetska

Steht der Lindenbaum in voller Blütenpracht, ist das meist schon von weitem zu riechen und zu hören.

Denn auch die herum surrenden Bienen mögen den lieblichen Nektar der Blüte. Das kommt auch der Honigproduktion zugute.

Um selbst Tee herzustellen, können sowohl die hochstehenden Lindenblätter wie Blüten per Hand gesammelt werden. Auch der Stiel wird mit gepflückt. Am besten wird ein bis vier Tage nach dem Öffnen der Blüten gesammelt. Während dieser Zeit ist das Aroma am intensivsten.

Trockenes sonniges Wetter bietet sich für die Ernte bestens an.