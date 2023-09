Mandelmilch selber machen: mit nur zwei Zutaten zu vollmundigem Geschmack!

Viele Menschen greifen immer mehr zur Milchalternative im Supermarkt. Eine davon ist die Mandelmilch, die, aufgrund ihres leckeren Geschmacks, nicht nur einen sehr beliebten, sondern auch äußerst gesunden Ersatz zur herkömmlichen Kuhmilch darstellt. Was vielen nicht bewusst ist: Den Mandeldrink kann man ohne Weiteres zu Hause herstellen, ganz frei von unnötigen Zusatzstoffen. TAG24 zeigt Dir, wie man Mandelmilch selber machen kann.

Um eine milchige Konsistenz ohne Mandelstücke herzustellen, sollte man ein sehr feines Medium zum Passieren der Mandelmilch verwenden. © 123RF / madeleinesteinbach

1. Schritt: Fülle die Schüssel mit Wasser und gib die Mandeln hinzu, sodass alle bedeckt sind. Weiche sie für circa 12 Stunden (am besten über Nacht) ein. Dieser Schritt ist wichtig, damit verdauungshemmende Enzyme aus den Mandeln gelöst werden können. Die Mandeln sind vollständig eingeweicht, wenn sich eine schleimige Schicht zwischen Mandeln und Wasser gebildet hat.

2. Schritt: Das Wasser abgießen und Mandeln gründlich unter fließendem Wasser abspülen.



3. Schritt: Gib alle Mandeln in den Mixer und ca. einen Liter frisches Wasser hinzu. Mixe alles auf höchster Drehzahl, bis die Mandeln fein gehäckselt sind. Achte dabei darauf, dass Du die Mandeln nicht zu lange mixt, denn sie sollten sich bestenfalls nicht erwärmen.

4. Schritt: Lege das Passiertuch oder den Nussmilchbeutel auf ein Sieb in eine Schüssel und gieße das Mandel-Wasser-Gemisch darauf. Nun Flüssigkeit in die Schüssel abtropfen lassen und das Tuch mit der Mandelmasse zum Schluss mit sauberen Händen gründlich auspressen, damit die gesamte Flüssigkeit in die Schüssel gelangt.



5. Schritt: Fülle die Mandelmilch in die saubere Flasche und verschließe sie gut. Nun ist sie gekühlt ungefähr zwei bis vier Tage haltbar.