Mango-Lassi-Rezept: Köstlich & ruckzuck fertig!

Wenn Du auf der Suche nach weiteren köstlichen Getränken für Dich und Deine Gäste bist, stöbere gerne in den Rezepten für Getränke !

Bereite den Mango-Lassi ganz einfach in fünf Schritten zu! © 123RF/ikarahma

Schritt #1: Zuerst schälst Du die Mango und entfernst den Kern. Den Saft und das Fruchtfleisch gibst Du in den Maßbecher und pürierst alles.



Schritt #2: Anschließend fügst Du den Joghurt und die Buttermilch hinzu und mixt die Masse, bis sie homogen ist.

Schritt #3: Damit sich Zucker, Salz und Kardamom gut mit der sämigen Flüssigkeit verbinden, stößt Du diese Zutaten im Mörser zu einer Paste und gibst sie anschließend zur Joghurt-Mango-Mischung.

Schritt #4: Mixe die Masse mit dem Pürierstab erneut durch.

Schritt #5: Schließlich zerstößt Du die Eiswürfel mit einem Fleischklopfer, am besten in einem Handtuch und fügst sie zum Getränk. Alternativ kannst Du kaltes Wasser verwenden. Gieße so viel hinzu, bis die gewünscht Konsistenz erreicht ist. Ein letztes Mal kommt der Pürierstab zum Einsatz.

Nachdem Du ihn garniert hast, ist Dein Mango-Lassi servier- und genussbereit.