Cremiges Aligot Rezept: Das perfekte Käse-Kartoffelpüree aus Frankreich
Wenn Kartoffeln und Käse eine himmlisch cremige Symbiose eingehen, steht mit Sicherheit ein dampfende Portion Aligot auf dem Tisch. Kredenze Dir durch Butter, Käse und Crème fraîche die perfekte Konsistenz. Dieses Rezept ist zwar nichts für Kalorienzähler, dafür aber nicht nur im Herbst und Winter ein wärmendes Soulfood.
Aligot Rezept zum Verlieben
Dieses Käse-Kartoffelpüree hat den absoluten Suchtfaktor. Eine Knoblauchzehe verleiht dem cremigen Kartoffelgericht noch das besondere Aroma.
Vorbereitungszeit
10 Min.
Kochzeit/Backzeit
20 Min.
Gesamtzeit
30 Min.
Menge
4 Portion(en)
Zutaten
- 1 kg Kartoffeln (mehlig kochend)
- 300 g Tome fraîche de l’Aubrac (oder einfach ein anderer Bergkäse)
- 100 g Crème fraîche
- 60 g Butter
- 2 kleine Knoblauchzehen (Menge nach Geschmack)
- Salz & Pfeffer
Zubereitung
Die Kartoffeln schälen, klein schneiden und in einem Topf in ausreichend Salzwasser weichkochen. Abgießen, abkühlen lassen und mit einem Stampfer oder einer Kartoffelpresse fein pressen. Alternativ können auch Pellkartoffeln zubereitet werden, die anschließend noch geschält werden müssen.
Die Rinde des Käses abschneiden und fein hobeln. Zusammen mit der Butter, der Crème fraîche und den geschälten und zerdrückten Knoblauchzehen langsam nach und nach unter das Kartoffelpüree rühren.
Zieht das Püree Fäden ist die perfekte Konsistenz erreicht. Optional kann auch ein Schuss Milch oder Sahne hinzugegeben werden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und heiß servieren.
FAQ - Aligot Kartoffelpüree aus Frankreich
Woher kommt Aligot?
Das cremige Püree aus Kartoffeln und Käse stammt aus dem französischen Plateau Aubrac. Durch diesen Teil führt auch der französische Jakobsweg. Die Pilger wärmen sich gern mit dem herzhaften Käse-Kartoffelbrei.
Was kann man zu Aligot essen?
Serviert werden kann das feine Kartoffelpüree mit Bratwurst, Salat oder Brot.
Was ist ein guter Ersatz für Aligot-Käse
Das Aligot de pommes de terre wird traditionell mit dem französischen Tome fraîche de l’Aubrac serviert. Sollte dieser Käse schwer erhältlich sein, kann auch jeder andere Bergkäse verwendet werden.
Wer es lieber klassisch mag, probiert dieses cremige Kartoffelbrei-Rezept wie von Oma. Genuss kennt viele Wege.
TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: 123RF/margouillat