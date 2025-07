So gelingen Dir knusprige Kartoffeln im Airfryer

Wer knusprige Kartoffeln essen möchte, muss diese nicht erst in Unmengen an Fett frittieren. Für Kartoffeln aus der Heißluftfritteuse brauchst Du nur ganz wenig Öl. Außerdem geht es super schnell und einfach, rohe Kartoffeln im Airfryer zu garen.

Wer rohe Kartoffeln in der Heißluftfritteuse zubereiten möchte, verwendet am besten Drillinge, also kleine und festkochende Kartoffeln.

Die Heißluftfritteuse bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Kartoffeln zuzubereiten.

#1 - Pommes aus frischen Kartoffeln im Airfryer

Für Pommes aus der Heißluftfritteuse die Kartoffeln waschen und in Streifen schneiden. Dann für etwa 15 Minuten in Wasser einlegen und anschließend trocken tupfen. Die rohen Pommes in einer Schüssel mit Öl, Salz und Paprikapulver vermengen. In den Frittierkorb geben und bei 190 Grad für 15 Minuten backen. Den Korb zwischendurch ein- bis zweimal schütteln.

#2 - Bratkartoffeln im Airfryer mit rohen Kartoffeln

Möchte man Bratkartoffeln in der Heißluftfritteuse aus rohen Kartoffeln zubereiten, dann verwendet man am besten festkochende Kartoffeln. Die Kartoffeln in Scheiben schneiden, mit kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen. Die Kartoffelscheiben in einer Schüssel mit Öl und Gewürzen vermischen. Das Ganze in den Frittierkorb geben und für etwa 20 Minuten bei 180 Grad knusprig braten. Den Korb hin und wieder schütteln.

#3 - Bratkartoffeln im Airfryer mit gekochten Kartoffeln

Sind die Kartoffeln bereits gekocht, dann braucht man sie nur noch in Scheiben schneiden, mit Öl sowie Gewürzen vermischen und für etwa acht Minuten bei 180 Grad im Airfryer garen.